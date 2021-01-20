بايدن يتعهد: سأكون رئيسا لكل الأمريكيين

تعهد الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن بأن يكون "رئيسًا لجميع الأمريكيين" ، بمن فيهم أولئك الذين لم يدعموا حملته في خطاب تنصيبه، وفق لشبكة سي إن إن.

قال بايدن "سأقاتل بقوة من أجل أولئك الذين لم يدعموني تمامًا مثل أولئك الذين دعموني".

وتابع: "بالنسبة إلى كل من دعم حملتنا ، أشعر بالتواضع أمام حجم الثقة فيّ. إلى كل من لم يدعمنا أقول سنمضي قدمًا".

أضاف بايدن :" إذا كنت لا تزال غير موافق فليكن. هذه هي الديمقراطية. هذه أمريكا. ربما يكون الحق في الاختلاف سلميا داخل حواجز جمهوريتنا أعظم قوة لهذه الأمة. لكن اسمعني بوضوح. الخلاف يجب ألا يؤدي إلى الفرقة. وأنا أتعهد لكم بهذا.".

وشدد على الامر بقوله مخاطبًا كل الذين لم ينتخبوه :" سأكون رئيسًا لكل الأمريكيين. جميع الأمريكيين. وأعدكم ، سأقاتل بقوة من أجل أولئك الذين لم يدعموني مثل الذين فعلوا ".