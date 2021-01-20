بايدن والكتاب المقدس.. الرئيس الأمريكي أدى اليمين على نسخة تاريخية

كشفت صحف أمريكية أن الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، يؤدي اليمين الدستورية بصفته الرئيس السادس والأربعين للولايات المتحدة، بوضع يده على الكتاب المقدس التاريخي لعائلة بايدن.

وتتداول عائلة بايدن النسخة منذ عقود، ويبلغ سمك الكتاب المقدس خمس بوصات، ويحتوي على صليب سلتيك على الغلاف ، وهو موجود لدى عائلة بايدن منذ عام 1893.

حلف بايدن على الكتاب المقدس في كل مرة أدى فيها يمين القسم كنائب للرئيس الأمريكي وكل مرة كان فيها عضوًا في الكونجرس لسبعة مرات، بدءًا من عام 1973، وإلى توليه موقعه كنائب للرئيس الأسبق باراك أوباما.

كما حلف بايدن القسم على الكتاب المقدس أثناء أدائه اليمين كنائب للرئيس في عامي 2009 و2013.

ذكرت صحيفة ويلمنجتون نيوز جورنال أنه في عام 2009 ، تأجل أداء بايدن اليمين الأخير في مجلس الشيوخ عندما تعذر تحديد مكان الكتاب المقدس.

وحلف بو بايدن ، نجل بايدن الذي توفي عام 2015 ، على الكتاب المقدس أيضًا عندما أدى اليمين كمدعي عام لولاية ديلاوير في عام 2007.

قال بايدن في (ديسمبر) 2020: "كل تاريخ مهم يرافقني فيه الكتاب المقدس، فكل مرة أقسم فيها اليمين، يكون التاريخ حقيقًا مع الكتاب المقدس".