دعا لإنهاء الحرب بين الديمقراطيين والجمهوريين .. بايدن يعلنها: سنعود لقيادة العالم

قال الرئيس الأمريكي الـ46 جو بايدن خلال خطاب التنصيب عقب أدائه اليمين الدستورية إنه ينظر إلى النهاية وإلى الإرث الذي سيتركه بعد رحيله خلال فترة تواجده في البيت الأبيض.

وأضاف بايدن: "أدرك أن هناك قلقا لدى الأمريكيين حيال مستقبلهم ويجب إنهاء هذه الحرب غير الأهلية بين الحزبين (الديمقراطي والجمهوري).. ويتعين علينا مواجهة صعود دعاة تفوق العرق الأبيض والإرهاب المحلي.. وسنعود إلى ريادة العالم".

وتابع:"سنقود العالم بالقدوة مع حلفاء السلام..سنقوم بإعادة تحالفاتنا وسنكون شركاء أقوياء للسلام والأمن".

ووقف بايدن دقيقة حداد على ضحايا فيروس كورونا.

ووعد بايدن بأن يظل دائما مدافعا عن الدستور والولايات المتحدة وبذل قصارى جهده في خدمة أمريكا، وكتابة قصة أمريكية جديدة من أجل الأمل وليس الخوف.