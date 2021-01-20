بايدن: انتخاب كامالا هاريس يثبت نجاح أمريكا في التغيير

أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن، أن انتخاب كامالا هاريس، كأول امرأة نائبة للرئيس يثبت أن البلاد يمكنها تغيير أي شيء، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة يجب أن تكون أفضل من ذلك.

وتعهد بايدن في كلمة له بعد أداء اليمين الدستورية كرئيس أمريكا، بأنه سيكون رئيسا لكل الأمريكيين، وستحارب إدارته العنصرية والجريمة والفوضى.

وكانت كامالا هاريس نائبة الرئيس الأمريكي المنتخب، أدت اليوم الأربعاء، اليمين الدستورية أمام الكونجرس.

بذلك تدخل هاريس التاريخ كأول امرأة من أصول غير بيضاء تشغل هذا المنصب.

وأدت هاريس اليمين الدستورية أمام قاضية المحكمة العليا "سونيا سوتومايور" ، وهي أول قاضية من أصل إسباني في تاريخ المحكمة.

ورشحت سوتومايور للمحكمة العليا من قبل الرئيس السابق باراك أوباما في عام 2009، وهي تشبه "هاريس"، حيث كسرت سوتومايور الحواجز طوال حياتها المهنية.