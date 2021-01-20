نتائج الكويت طلاب الابتدائي والمتوسط الفصل الأول 2021 // نتائج الصف الثاني عشر بالرقم المدني

نتائج الكويت من الموضوعات التي تشغل بال العديد من طلبة وطالبات جميع المراحل، عقب الانتهاء من الامتحانات التي تمت في ظل ظروف انتشار فيروس كوفيد 19، ولكن قامت وزارة التربية الكويتية بمجهود كبير للعبور بالفصل الدراسي الأول 2020 دون التأثير على العملية التعليمية، وتستمر الوزارة في تنفيذ إجراءاتها لاستكمال الفصل الدراسي الثاني بسلام، وقد انتهت المدارس من تصحيح نتائج الطلاب للمرحلة الابتدائية والمتوسطة، وإعلانها من خلال المربع الإلكتروني التابع لوزارة التربية الكويتية بالرقم المدني، بعد أن أقرت الوزارة نظام التقييم الجديد لمختلف المراحل دعماً لنظام التعليم عن بُعد.

رابط نتائج الكويت طلاب الابتدائي والمتوسط نتائج الصف الثاني عشر بالكويت

ينتظر عدد من طلبة وطالبات الشهادة الثانوية في الكويت التعرف على نتائجهم، حيث يعتبر الصف الثاني عشر من الصفوف الهامة في حياة الطالب الكويتي فعليه يتحدد مستقبلة التعليمي، وهناك حالة من القلق والتوتر تنتاب البيوت الكويتية لعدم تحديد موعد لإعلان نتائج الثانوية حتي الآن، ولكن هناك توقعات بإعلانها خلال الساعات القادمة عبر الرابط الرسمي لوزارة التربية الكويتية.

نتائج الطلاب الفصل الدراسي الأول 2020-2021

يعتبر هذا العام عام استثنائي من حيث نظام الدراسة أو نظام التقييم، بسبب ما يمر به العالم من وضع وبائي سببه فيروس كورونا، فكان الاتجاه للتعليم عن بُعد لضمان سلامة الجميع من العدوي، كما أن الاختبارات تمت وسط إجراءات وقائية مشددة قامت وزارة التربية بمتابعتها مع الاهتمام بتنفيذها بكل دقة، وسوف تستمر هذه الإجراءات الوقائية حتي نهاية الفصل الدراسي الثاني لحين إشعار آخر، لذلك كان الاتجاه لإعلان نتائج الكويت لمختلف المراحل بالطريق الإلكتروني.