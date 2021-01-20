رابط موقع وزارة التربية الكويت نتائج الطلاب 2021

تزايدت أعمال البحث من قبل طلاب الصف الثاني عشر وأولياء أمورهم في دولة الكويت عن روابط نتائج امتحانات الصف، حيث أعلنت وزارة التربية والتعليم الكويتية من خلال مؤتمر صحفي أعلن من خلال وزير التربية والتعليم عن رصد نتائج امتحانات الصف الثاني و يتم رفع البيانات الكترونياً حيث تكون متاحة على الموقع الخاص بالوزارة خلال أيام قليلة.

موقع النتائج وزارة التربية والتعليم

وعلى جانب آخر يتيح موقع الوزارة الالكتروني نتائج الطلاب وزارة التربية والتعليم الكويت من قبل الطلاب في جميع المراحل الدراسية، وهي احد الخدمات الإلكترونية التي تقدمها الوزارة بهدف مساعدة الطلاب للحصول على درجاتهم دون الحاجة إلى الخروج من المنزل، كما عملت الوزارة على إطلاق العديد من المواقع والمنصات الإلكترونية الأخرى.

وأكدت الوزارة على أن جميع الطلاب يمكنهم معرفة درجات الصف الثاني عشر في الكويت من خلال استخدام الاسم ورقم المقعد للتحقق من درجات الصف الثاني عشر في الكويت للعام الدراسي 2020/2021 حسب الرقم المدني للطلاب ، و كانت قد أعلنت وزارة التربية والتعليم أن نتائج هذا العام أفضل بكثير من السنوات السابقة ، وأن نتائج جميع الأولاد والبنات قد لاقت تحسن ملحوظ ، وعلى جانب أخر جميع طلاب الصف الثاني عشر قلقون على نتائجهم.

نتائج الطلاب الكويت ٢٠٢١

و يمكن الإستعلام عن نتائج الصفوف من خلال الخطوات التالية:

يدخل الطالب على الرابط الخاص بالاستعلام عن النتائج يتم الضغط على رز نتائج المرحلة الدراسية التابع لها الطالب. يتم إدخال رقم الهوية الخاص بالطالب. تظهر صفحة بها كل البيانات و الدرجات التفصيلية له.

وكانت وزارة التربية والتعليم قد قدمت خدمة الاستعلام الإلكتروني عن النتائج في دولة الكويت بإطلاق “موقع المربع الإلكتروني” الرسمي لمعرفة نتائج الثانوية العامة بهدف مساعدة الطلاب والتسهيل عليهم في الحصول على نتائج الصف الثاني عشر كما أعلنت معظم المدارس عن النتائج في مقرها.