القاهرة ـ د ب أ: تبادلت مصر ودولة قطر أمس مذكرتيَّن رسميتيَّن، حيث اتفقت الدولتان بموجبهما على استئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما، وذكر مكتب المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية في بيان صحفي أن ذلك يأتي اتصالًا بالخطوات التنفيذية في إطار تنفيذ الالتزامات المُتبادلة الواردة ببيان العُلا في السعودية. يذكر أن مصر استأنفت قبل يومين رحلات الطيران مع قطر تنفيذا لاتفاق المصالحة بين السعودية والإمارات والبحرين ومصر مع قطر، والذى تم خلال القمة الخليجية التي عقدت مؤخرا بالعلا في السعودية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مصر وقطر تتفقان على استئناف العلاقات الدبلوماسية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الوطن (عمان) وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.