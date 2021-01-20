النعاس يغلب بيل كلينتون خلال كلمة بايدن

غلب النعاس الرئيس الأميركي بيل كلينتون بينما كان يحضر خطاب الرئيس الجديد جو بايدن في مراسم تنصيب تاريخية.

وشهد حفل التنصيب تشديدات أمنية بالغة، بينما اقتصر الحضور على ألف شخص فقط. وحضر المراسم في ساحة مبنى الكابيتول الرؤساء السابقون جورج دبليو بوش وباراك أوباما وبيل كلينتون. وأدى جو بايدن اليمين الدستورية ظهر اليوم الأربعاء، ليصبح الرئيس السادس والأربعين للولايات المتحدة. وقال بايدن بينما اعتلى منصة التنصيب واضعا يده على نسخة من الإنجيل تملكها عائلتها وتعود إلى 127 عاما: "أقسم بأن أخلص في أداء عملي رئيسا للولايات المتحدة، وسأفعل كل ما يمكنني فعله للحفاظ على دستور الولايات المتحدة وحمايته والدفاع عنه، فلتساعدني يالله". ودعا في كلمة عقب القسم إلى "الوحدة"، متعهداً بإلحاق الهزيمة بنزعة الاعتقاد بتفوّق العرق الأبيض وبـ"الإرهاب الداخلي". وأشاد بيوم "أمل" و"انتصار للديمقراطية". وانطلقت المراسم في مقر الكابيتول الأمريكي بعد أسبوعين من حصار أنصار ترامب للمبنى. وكانت كامالا هاريس قد أدت اليمين الدستورية نائبة للرئيس السادس والأربعين للولايات المتحدة. وتجاهل الرئيس السابق دونالد ترامب مراسم التنصيب، حيث أعلن أنه لن يحضرها، بينما لم يتمكن الرئيس الأسبق جيمي كارتر البالغ من العمر 96 عاما من الحضور.

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