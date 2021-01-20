شاهد "أميركا الجميلة".. جينيفر لوبيز تبهر حضور حفل التنصيب

بعد أن أدت المغنية الشهيرة ليدي غاغا، النشيد الوطني الأميركي في افتتاح حفل تنصيب الرئيس الأميركي جو بايدن، الأربعاء، ظهرت المغنية الأميركية جينيفر لوبيز، لتؤدي إحدى كلاسيكيات وودي غوثري، قبل أن تنتقل بسلاسة، إلى أغنية "أميركا الجميلة"، مع تذكير، باللغة الإسبانية، بأن الأميركيين أمة واحدة، في ظل الله، مع الحرية والعدالة.
و"أميركا الجميلة" هي أغنية وطنية أميركية قديمة، كتبت كلماتها كاثرين لي بيتس، وألّف موسيقاها عازف أرغن كنسي يدعى صمويل أ. وارد من نيوجيرزي.
وكانت لوبيز قد تجولت الثلاثاء، في العاصمة واشنطن، والتقطت صورا مع أفراد من الحرس الوطني.
وكتبت على موقع تويتر: "يا له من شرف أن أقضي بضع لحظات مع هؤلاء الرجال والنساء الشجعان". وأضافت: "أشكركم على خدمتكم وتضحياتكم"، مؤكدة أنها ستغني "غدا لكم ولجميع الأميركيين."
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