أول خطاب.. بايدن يتعهد بهزيمة العنصرية والإرهاب الداخلى

جدة - نرمين السيد - كما تعهد "بايدن"، فى أول خطاب له كرئيس للجمهورية بعد أداء اليمين الدستورية كرئيس للولايات المتحدة الأمريكية، بهزيمة العنصرية والإرهاب الداخلى، داعيًا إلى بداية جديدة وتجاوز الانقسام.

وتابع "بايدن" : " تاريخنا مرّ بالعديد من المحطات والمصاعب والعنصرية والانقسام، وعلى الرغم أنه ليس من السهل الانتصار على المصاعب ولكن يمكننا أن نحقق ذلك اليوم، يجب أن نعمل يدا بيد ونجعل الوحدة هى السائدة فمن دونها لا سلام، وإذا عملنا معا سنؤكد أننا لن نخذل أمريكا لذلك دعونا نبدأ بهمّة جديدة".

ولفت بايدن، إلى أن الاختلاف لا يجب أن يكون بداية للتحارب والتناحر ويجب أن نحترم قيم بعضنا، فالعالم ينظر إلينا وإلى ما نفعله.

ودعا "بايدن" إلى بداية جديدة بعد فترة من المرارة والانقسام الحاد بعد الانتخابات الأمريكية.