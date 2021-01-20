ليدى جاجا تغنى النشيد الوطنى الأمريكى فى حفل تنصيب بايدن

جدة - نرمين السيد - قامت المطربة الأمريكية ليدى جاجا، بالمشاركة فى حفل تنصيب الرئيس الأمريكى المنتخب جو بايدن، ونائبته، كامالا هاريس، اليوم، حيث قامت بغناء النشيد الوطنى الأمريكى.





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