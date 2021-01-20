 إخلاء مبنى المحكمة الأمريكية العليا بسبب تهديد بوجود قنبلة 

أفادت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الأربعاء، بأنه تم إخلاء مبنى المحكمة الأمريكية العليا، الذي يقع في الشارع المقابل لمبنى الكابيتول، بسبب تهديد بوجود قنبلة.
جاء ذلك وفق ما نقلته شبكة "سي إن إن" الأمريكية، التي قالت إن عناصر من الحرس الوطني توافدوا على مبنى المحكمة.
وسيؤدي الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن اليمين في مبنى الكابيتول في الساعة 12 ظهرا بتوقيت شرق الولايات المتحدة (17:00 توقيت غرينتش).
وتشهد واشنطن إجراءات أمنية غير مسبوقة مع تنصيب بايدن، الذي يأتي في ظل مخاوف من أحداث أمنية مفاجئة، بعد اقتحام مبنى الكابيتول في السادس من الشهر الجاري على يد حشود من أنصار الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب.
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