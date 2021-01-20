بايدن يقف دقيقة صمت حدادا على أرواح ضحايا كورونا

طلب الرئيس الأمريكي، جو بايدن، اليوم الأربعاء، من الحاضرين لحفل تنصيبه، الوقوف دقيقة صمت حدادًا على أرواح ضحايا جائحة فيروس كورونا.

وأكد "بايدن"، ضرورة قيادة الولايات المتحدة للعالم لتخطي التحديات والتهديدات، مضيفًا "سنتخطى هذه المرحلة الصعبة معًا".

وتعهد بايدن بالدفاع عن الدستور والديمقراطية في الولايات المتحدة، ودعا لإنهاء "الحرب غير المتحضرة" بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي.

وأضاف بايدن "الديمقراطية سادت في النهاية.. هذا يوم تاريخي لأمريكا للاحتفاء بالديمقراطية، ودستور أمريكا قادر على الصمود أمام الأزمات".

وتابع: "أمامنا كثير من العمل لإنجازه وشوط طويل لنقطعه لجبر أضرار عدة".