لا تنهبوا ثرواتنا.. رسالة سورية عاجلة لإدارة الرئيس الأمريكي الجديد

وجه مندوب سوريا لدي الأمم المتحدة، بشار الجعفري، رسالة عاجلة الي إدارة الرئيس الأمريكي الجديد، جو بايدن، قال فيها: "على الإدارة الأمريكية الجديدة وقف أعمال العدوان والاحتلال، ونهب ثروات بلادي، وسحب قواتها المحـتلة منها، والتوقف عن دعم ميـليشيات انفصالية، وكيانات غير شرعية، ومحاولات تهديد سيادة سوريا، ووحدة وسلامة أراضيها".
وكان نائب وزير الخارجية والمغتربين السوري الدكتور بشار الجعفري خلال جلسة لمجلس الأمن قد أكد ان القرار 1373 لم يسهم في تعزيز التعاون الدولي المنسق لمكافحة الإرهاب وتجفيف منابع تمويله ومكافحة الفكر المتطرف والتعاليم المشوهة المغلوطة التي تروج له.
وأوضح الجعفري أن سوريا تجدد المطالبة بتعزيز التعاون الدولي الجاد تحت مظلة الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب واستئصاله ودعم جهودها لمكافحة تنظيمي (داعش) و(جبهة النصرة) وما يرتبط بهما من كيانات وجماعات إرهابية.
كما أشار الجعفري الي ان بلاده تعول على الدعم القيم لمجموعة الـ77 والصين من أجل وضع حد لسرقة مواردها الطبيعية وللاحتلال الأجنبي لأراضيها.
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