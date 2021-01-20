أوروبا لـ بايدن: أهلا بك رئيسا لأمريكا وحليفا عزيزا لنا

أكد البرلمان الأوروبي، تطلعه لعلاقات قوية بين أوروبا وأمريكا في عهد الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن، الذي حلف قبل قليل اليمين الدستورية.

ومع أداء جو بايدن اليمين كرئيس للولايات المتحدة يوم الأربعاء (20 يناير) ، وجه قادة الاتحاد الأوروبي الدعوة للتعاون بشكل أوثق مع بايدن، لكنهم حذروا أيضًا من إرث أربع سنوات تركتها إدارة ترامب، غيرت طبيعة العلاقات عبر الأطلسي.

قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين أمام الجلسة العامة للبرلمان الأوروبي في بروكسل: "هذا الفجر الجديد في أمريكا هو اللحظة التي ننتظرها منذ فترة طويلة" ، مشيدة بوصول بايدن للحكم باعتباره "دليلًا ، بعد أربع سنوات طويلة ، على أن أوروبا لديها صديق في البيت الأبيض ".

وأضافت: "عادت الولايات المتحدة ، وأوروبا مستعدة لإعادة الاتصال بشريك قديم وموثوق به لبث حياة جديدة في تحالفنا العزيز".

لكن رئيس المجلس الأوروبي تشارلز ميشيل شدد على أن العلاقات عبر الأطلسي "عانت بشدة" في عهد ترامب وأن "العالم أصبح أكثر تعقيدًا وأقل استقرارًا وأقل قابلية للتنبؤ".

أضاف "لدينا خلافاتنا ولن تختفي بطريقة سحرية. يبدو أن أمريكا قد تغيرت ، كما أن الطريقة التي يُنظر إليها بها في أوروبا وبقية العالم قد تغيرت".

وأوضح: يعني هذا التغيير أنه "يجب على الأوروبيين أن يقودوا مصيرهم، للدفاع عن مصالحهم وتعزيز قيمهم.. وعلى الاتحاد الأوروبي أن يختار مساره ولا ينتظر الإذن لاتخاذ قراراته الخاصة".