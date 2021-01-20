اختبار الرخصة المهنية للمعلمين 1442 مواعيد أختبار وتسجيل الرخصة

اختبار الرخصة المهنية للمعلمين 1442 والهيئة الخاصة بها داخل المملكة العربية السعودية كانت قد صرحت بأنه أبتداءً من يوم السبت القادم سوف يتم بدء الاختبار في اختبار الرخصة المهنية لكافة المعلمين والمعلمات داخل المملكة وعلي جميع المعلمين والمعلمات الذين يريدون التسجيل في اختبار الرخصة المهنية للمعلمين من خلال الموقع الرسمي للهيئة عليهم القيام بهذه الخطوة حتي يوم السبت القادم من شهر يناير الحالي كما قد كانت أعلنت الهيئة عن شروط الحصول علي الرخصة المهنية والمعلنة منذ فترة حتي يتم التعرف عليها لكافة العاملين بهيئة التدريس وما هي هذه الشروط التي من خلالها يستطيع المعلمين والمعلمات من خوض الاختبار وكان قد تم التصريح عن موعد اختبار الرخصة المهنية للمعلمين من السيد المحترم عبد الله الدهاس والمسئول داخل هيئة تقويم التعليم والتدريب بأنه من يوم السبت القادم لشهر يناير الحالي يتم الاختبار الذي يخص الرخصة المهنية .

اختبار الرخصة المهنية للمعلمين 1442 وما هي الرخصة الخاصة بهم المعلن عنها من الهيئة :-

تعريف الرخصة المهنية هي الوثيقة التي يتم صدورها من الهيئة والتي تكون وفقاً للمعايير التي يتم تحديدها ويكون الشخص الذي يحصل عليها مؤهلاً يكون قادر لمزاولة مهنة التعليم بحسب المستويات التي يتم تحديدها من الهيئة في اختبار الرخصة المهنية وتعد هذه الرخصة بمثابة أحد المتطلبات الهامة والتي يجب الحصول عليها من هيئة تقويم التعليم والتدريب والتي تصدر من وزارة التربية والتعليم داخل المملكة العربية السعودية .

موعد اختبار الرخصة المهنية للمعلمين الأخير السابق في نهاية العام الماضي كان من يوم 28 ديسمبر حتي اليوم السابع من يناير لعام 2021 وذلك يخص التسجيل المبكر في الاختبار التخصصي . شروط الحصول علي الرخصة المهنية وموعدها التالي المحدد من اليوم الثامن من شهر يناير حتي اليوم الحادي والعشرون من نفس الشهر لعام 2021 وذلك يخص التسجيل المتأخر في الاختبار التخصصي . اختبار الرخصة المهنية والموعد التالي المحدد سيكون يوم الثامن والعشرون من ديسمبر العام الماضي حتي اليوم الثامن والعشرون من فبراير لعام 2021 وذلك يخص الاختبار العام في التسجيل المبكر . الموعد الرابع الذي يخص الرخصة تحدد في اليوم الأول حتي اليوم الثامن عشر من شهر مارس 2021 وذلك يخص التسجيل المتأخر في الاختبار العام .

الشرط الأول من الضروري أن يتم تحقيق الحد الموضوع من الهيئة كحد أدني في الاختبارين الذي يتم للمعلمين .

يجب علي من خاض الاختبار أن يكون تم صدور الرخصة خلال ثلاثة أعوام منذ أن بدأت هيئة تقويم التعليم والتدريب بتطبيق الضوابط التي تخص الاختبار الخاص بالرخصة .

ما يجب أن يكون حاصل عليه المعلم حتي يكون له الحق في الحصول علي درجة معلم ممارس أن تكون درجاته التي حصل عليها ما بين 50 حتي 69 درجة في اختبارين مر بهما والحصول علي الدرجة الخاصة بالخبرة التعليمية أقل من 5 سنوات .

شروط الحصول علي الرخصة المهنية في شرطها الرابع في الحالة التي يتم فيه إصدار الرخصة خاصة بمعلم متقدم تكون الدرجة التي حصل عليها ما بين 70 حتي 79 درجة في عدد أختبارات اثنين مع أمتلاك الخبرة التي تخص التعليم 5 أعوام .

المرحلة الأولي من هيئة تقويم التعليم والتدريب كانت خاصة بإطلاق النظام . المرحلة الثانية في اختبار الرخصة المهنية يتم تسجيل المعلمين المجتازين للاختبارات وإصدار الرخص لهم . المرحلة الثالثة يتم تسجيل كافة المعلمين والمعلمات الراغبين في التسجيل الخاص بالاختبارات . المرحلة الرابعة خاصة بالفترة الأولي التي تخص الاختبار من الناحية التخصصية . وفي نفس المرحلة الرابعة والخاصة بالفترة الثانية التي تخص التسجيل في الاختبار العام . المرحلة السادسة والأخيرة من هيئة تقويم التعليم والتدريب خاصة بالنتائج المتعلقة بالاختبارات وصدور كافة الرخص المهنية .

التسجيل في اختبار الرخصة المهنية للمعلمين وما هي المواعيد التي تم تحديدها من هيئة تقويم التعليم والتدريبشروط الحصول علي الرخصة المهنية التي تم تحديدها من قبل هيئة تقويم التعليم والتدريب :-ما هي المراحل التي تشتمل عليها الرخصة الخاصة بالمعلمين والمعلمات بوزارة التربية والتعليم :-

اختبار الرخصة المهنية للمعلمين 1442 والتي مقرر لها أن تبدأ يوم السبت القادم لشهر يناير الحالي وعلي كافة المعلمين والمعلمات الراغبين في التسجيل ليقوموا بالاختبارات في الرخصة عليهم الدخول للموقع الرسمي الخاص بجهة هيئة تقويم التعليم والتدريب لمعرفة كافة التفاصيل الخاصة بالرخصة وكيفية التسجيل بها وما هي الشروط الموضوعة لها وما هي المراحل الخاصة بإصدار التراخيص .