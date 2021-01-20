منصة مدرستي تطلق تطبيق المصحف الالكتروني لتدريس مادة القرآن الكريم الكترونياً ودليل العمل لذوي الإعاقة 1442

منصة مدرستي تطلق استطلاع جديد بخصوص إطلاق تطبيق جديد في منظومتها التعليمية، حيث سيكون التطبيق عبارة عن مصحف الكتروني يساعد الطلاب على دراسة مادة القرآن الكريم، وسيكون هذا التطبيق مرتبط بالخطة الدراسية للطلاب، وسيكون الاستطلاع على الصفحة الرسمية لوزارة التعليم العام على منصة تويتر، والاستطلاع عبارة عن اختيار اسم لتطبيق المصحف الالكتروني، والاختيارات تتضمن ثلاثة أسماء، اسم مصحف ومقرأة مدرستي، واسم مقرأة مدرستي، واسم مصحف مدرستي.

منصة مدرستي والمصحف الالكتروني وخطة التطوير الجديدة لهذا العام الدراسي بالسعودية

منصة مدرستي هي مدرسة شاملة، حيث تعمل وزارة التعليم السعودية على تطوير الخطة الدراسية لهذا العام الدراسي لسنة 1442، بإطلاق منظومة تعليمية متكاملة تجعل من التعليم عن بعد قيمة تعليمية بدون نقص أو خلل، حيث أنه ستقوم وزارة التعليم بإطلاق تطبيق الكتروني لدراسة القرآن الكريم يعمل على المنصة المدرسية، ويكون بمثابة مقرأة للمصحف الشريف، ويمكن للطالب اختيار القارئ وتكرار مايريد من الآيات لحفظه، وبمجرد اختيار اسم التطبيق سيكون متاحاً للطلاب على المنصة المدرسية.

وزارة التعليم السعودية تطلق دليل العمل لمرحلة رياض الأطفال ذوي الإعاقة

وزارة التعليم السعودية تقدم المزيد من التطورات لهذا العام للدراسة عن بعد، حيث أنها تصدر دليل العمل في مرحلة رياض الأطفال للأطفال ذوي الإعاقة للعام الدراسي 1442، ويهدف دليل العمل هذا إلى عدة أشياء:

التعريف بماهية التدخل المبكر وأهميته.

مبررات التدخل المبكر في مرحلة رياض الأطفال.

توعية المجتمع بأهمية التدخل المبكر وآليات تنفيذه.

تنظيم الخدمات المقدمة في برامج التدخل المبكر للأطفال ذوي الإعاقة.

خطة تطوير الدراسة عن بعد وأهمية التدخل المبكر للأطفال ذوي الإعاقة

التدخل المبكر هو نظام متكامل وإجراءات منظمة من الخدمات التربوية والعلاجية، ويهدف التدخل المبكر إلى التشجيع على أقصى نمو ممكن للأطفال منذ الولادة وحتى 6 سنوات، وللتدخل المبكرة أهمية كبيرة من ضمنها: