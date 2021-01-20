هيئة الطيران المدني السعودي تعلن عن 10 الآف وظيفة في جميع التخصصات

أعلنت هيئة الطيران المدني في المملكة العربية السعودية عن طرح 10 الآف وظيفة في جميع التخصصات المتعلقة بقطاع الطيران، كما أعلنت أيضا هيئة الطيران على موقعها الرسمي على الأنترنت عن عدد من الوظائف الشاغرة في عدة مجالات مختلفة مثل، الهندسة والصحة والإدارة لتوظيف المواطنين في المملكة العربية السعودية لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 ميلاديا، ولتعزيز قطاع الطيران السعودي من خلال 28 وظيفة في مجال قطاع النقل الجوي، والموافقة على توزيع المستهدفات على حسب الخطة التنفيذية المطورة للأعوام الثلاثة ( 2021، 2022، 2023 )، واليوم من خلال موقع ثقفني سوف نعرفكم على شروط وتخصصات التقديم على وظائف هيئة الطيران المدني بالسعودية، فتابعوني لمعرفة التفاصيل .

وظائف هيئة الطيران المدني 2021

أعلنت الهيئه العامه للطيران المدني عن عدة تخصصات وشروط معينة للتقديم على الوظائف التي أعلنت عنها، وها هي التخصصات المطلوبة :

أخصائي كتابة تقارير .

أخصائي أدارة مخاطر .

أخصائي عوائق الطيران .

أخصائي بيئة .

أخصائي أنظمة وأدلة طيران .

أخصائي سلامة .

أخصائي سلامة مطارات .

أخصائي حوادث ووقائع الطيران .

مقيم طب طيران .

مفتش تصميم إجراءات الطيران .

مفتش عمليات الطيران .

محلل أعمال .

مدير دليل الطيران السعودي .

يجب أن يكون المتقدم حاصل على بكاريليوس في أحد هذه التخصصات ( الاقتصاد، العلوم السياسية، القانون، إدارة أعمال، مفاوضات، هندسة صناعية، منظمات دولية، شؤون دبلوماسية ) .

يجب أن يكون المتقدم على الوظائف المطلوبة يملك خبرة كافية تتراوح بين سنة إلى خمس سنوات .

يجب أن يكون المتقدم يتحدث اللغة الإنجليزية بطلاقة ويكون متمكن في اللغة .

يجب أن يكون المتقدم قادرا على أستخدام أجهزة الحاسوب والتعامل مع التطبيقات المستخدمة .

شروط التقديم على وظائف الهيئة العامة للطيران المدنيطريقة التقديم على وظائف هيئة الطيران

يمكن لجميع الراغبين من مواطنين المملكة العربية السعودية في التقديم على الوظائف التي أعلنت عنها هيئة الطيران عن طريق موقع هيئة الطيران الإلكتروني الرسمي عن طريق الأنترنت وهذا بعد توافر الشروط التي ذكرناها في السابق .

الآن قد نكون وصلنا لنهاية هذا المقال الذي قدمنا فيه لكم طريقة التقديم على وظائف هيئة الطيران المدني التي أعلنت عنها لتوظيف المواطنين السعوديين في مجالات الصحة والإدارة والهندسة .