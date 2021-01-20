أخبار اليمن : قوى العدوان ارتكبت 138 خرقاً خلال 24 ساعة

قوى العدوان ارتكبت 138 خرقاً خلال 24 ساعةارتكبت قوى العدوان 138 خرقاً لاتفاق وقف إطلاق النار بمحافظة الحديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضح مصدر في غرفة عمليات ضباط الارتباط والتنسيق، أن من بين الخروقات، استحداث تحصينات قتالية في الجبلية، و8 غارات للطيران التجسسي على الدريهمي وتحليق 30 طائرة تجسسية في أجواء الدريهمي ومدينة الحديدة وكيلو16 والفازة والجبلية والجاح والتحيتا.

وأشار المصدر إلى أن الخروقات شملت أيضاً 22 خرقاً بقصف صاروخي ومدفعي لعدد 104 صواريخ وقذائف و79 خرقاً بالأعيرة النارية المختلفة.