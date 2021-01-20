مغني أميركي يصبح حديث الإنترنت خلال التنصيب بعد "حملة عناق"

خطف المغني الأميركي غارث بروكس الأضواء بطريقة طريفة خلال مراسم تنصيب الرئيس الأميركي الجديد جو بايدن، عندما ضرب بإجراءات الوقاية من فيروس كورونا عرض الحائط، من فرط حماسه للوجود في الحفل التاريخي.

وبعد غنائه لأغنية "أميزنغ غريس" الشهيرة، بدأ المغني الأميركي بمصافحة الجميع، قبل أن يتوجه لمعانقة أبرز السياسيين الأميركيين السابقين بطريقة مضحكة.

وصافح بروكس بايدن بيده، وبعدها صافح نائب الرئيس السابق مايك بنس بنفس الطريقة، ثم صافح نائبة الرئيس الجديدة كامالا هاريس.

وزاد بروكس الطين بلة بعدها، عندما توجه لعناق ميشيل أوباما، زوجة الرئيس الأسبق باراك أوباما، ثم ذهب ليعانق الرئيسين السابقين بيل كلينتون وجورج بوش الابن.

وبعد انتهائه من "حملة العناق" الرئاسية، قام المغني الأميركي بالجري مسرعا خارج المنصة بشكل مضحك، مرتديا قبعة راعي البقر الخاصة به.

ووصف مغردون على موقع تويتر اللقطة "بأنها المفضلة لهم خلال مراسم التنصيب".

ووصفه آخرون بأنه "أعظم شخص يوحد البلاد".