لتهنئة بايدن.. رسائل كويتية للرئيس الأمريكي الجديد

وجه الشيخ نواف الأحمد أمير دولة الكويت ببرقية تهنئة إلى الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن، معربا فيها باسمه وباسم الشعب الكويتي عن خالص التهاني بتنصيبه رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية.
وأشاد أمير الكويت في برقيته بالعلاقات التاريخية الراسخة التي تربط دولة الكويت والولايات المتحدة الأميركية الصديقة، مؤكدا على تطلعه الدائم والمشترك لتعزيز أواصر الصداقة بينهما.
كما أعرب عن أمله في الارتقاء بأطر التعاون بين البلدين في مختلف المجالات إلى آفاق أرحب خدمة لمصلحتهما في ظل الشراكة الاستراتيجية التي تجمعهما.
وتمني الأمير الكويتي للرئيس الأميركي الجديد كل التوفيق والسداد وموفور الصحة والسعادة وللولايات المتحدة الأمريكية وشعبها كل التقدم والازدهار.
من جانبه بعث ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد ببرقيتا تهنئة إلى بايدن حيث أعربت فيها عن خالص تهانيهما بتنصيبه رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية الصديقة.
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