علق رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي اللبناني وليد جنبلاط، على حفل تنصيب الرئيس الأميركي جو بايدن قائلا : "هم يقولون حمى الله أميركا، وأنا أقول حمى الله الحرية والديمقراطية، وحمى الله صديقي الرئيس جو بايدن".
جاء ذلك في تغريدة ل جنبلاط عبر حسابه الشخصي علي موقع التدوينات القصيرة تويتر باللغة الإنجليزية.
كان الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن تعهد بأن يكون "رئيسًا لجميع الأمريكيين" ، بمن فيهم أولئك الذين لم يدعموا حملته في خطاب تنصيبه، وفق لشبكة سي إن إن.
وقال بايدن في "سأقاتل بقوة من أجل أولئك الذين لم يدعموني تمامًا مثل أولئك الذين دعموني".
وتابع بايدن: "بالنسبة إلى كل من دعم حملتنا ، أشعر بالتواضع أمام حجم الثقة في. إلى كل من لم يدعمنا أقول سنمضي قدمًا".
أضاف بايدن :" إذا كنت لا تزال غير موافق فليكن. هذه هي الديمقراطية. هذه أمريكا. ربما يكون الحق في الاختلاف سلميا داخل حواجز جمهوريتنا أعظم قوة لهذه الأمة. لكن اسمعني بوضوح. الخلاف يجب ألا يؤدي إلى الفرقة. وأنا أتعهد لكك بهذا.".
وشدد على الامر مخاطبًا كل الذين لم ينتخبوه :" سأكون رئيسًا لكل الأمريكيين. جميع الأمريكيين. وأعدكم ، سأقاتل بقوة من أجل أولئك الذين لم يدعموني مثل الذين فعلوا ".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر حمي الله صديقي.. سياسي لبناني يهنئ بايدن برئاسة البيت الأبيض على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.