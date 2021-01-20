أول قرار لـ بايدن بعد أدائه اليمين رئيسًا للولايات المتحدة

قال مصادر أمريكية إن أول قرار وقعه الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن كان بخصوص الحد من تفشي فيروس كورونا المستجد الذي يواصل حصده لأرواح الأمريكيين بلا هوادة.
وذكرت المصادر، أن بايدن سيوقع على عدد من المراسيم الجديدة، في قضايا مختلفة، وذلك بعد تنصيبه رئيسًا جديدًا لأمريكا رقم 46.
وخلال حملته الانتخابية، وأيضا خلال خطاب تنصيبه، أكد بايدن أن هدف امريكا خلال هذه المرحلة هو مواجهة فيروس كورونا، ومنع تفشي هذا الوباء، الذي صار خطرًا يهدد أمريكا.
كما نشر بايدن أول تغريدة له كرئيس للبلاد، وذلك بعد نصف ساعة تقريبا من انتهائه من كلمته الأولى كرئيس للبلاد بعد مراسم التنصيب.
وكتب بايدن على حسابه الرئاسي بموقع تويتر: "لا يوجد وقت نضيعه عندما يتعلق الأمر بمعالجة الأزمات التي نواجهها. لهذا السبب، أتوجه اليوم إلى المكتب البيضاوي للعمل بشكل صحيح لتقديم إجراءات جريئة وإغاثة فورية للعائلات الأمريكية".
وأكد بايدن أن الولايات المتحدة ستواجه فيروس كورونا الذي أودى بحياة 400 ألف أمريكي.
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