قبل مغادرته الرئاسة.. ترامب يستغل جهاز الخدمة السرية لصالح أبنائه

وقع الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، مذكرة لتمديد حماية جهاز الخدمة السرية على جميع أبنائه لمدة ستة أشهر، وذلك قبل مغادرته البيت الأبيض، وفقًا لما ذكره مصدر مسؤول كبير.

وحسب شبكة "سي إن إن"، فعادةً ما تنطبق الحماية على الأطفال حتى سن 16 عامًا، ولكن من خلال التوقيع على المذكرة، سيتم توفير حماية لجميع أبنائه.

وقبل مغادرة ترامب أيضا، قالت شبكة "إن.بي.سي" الأمريكية، اليوم الأربعاء، إنه أصدر عفوًا رئاسيًا عن ألبرت بيرو جونيور.

وبحسب الشبكة، فإن ألبرت بيرو جونيور هو الزوج السابق لمذيعة قناة فوكس نيوز وحليفة ترامب جينين بيرو، وتم اتهامه بالتآمر والتهرب الضريبي عام 2000.

وأقيم اليوم الأربعاء، حفل تنصيب الرئيس الأمريكي جو بايدن ونائبته كامالا هاريس، لتولي مهام منصبيهما، بحضور عدد من المسئولين والشخصيات العامة، وفي غياب الجماهير بسبب الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.

فيما غادر الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، في وقت سابق من اليوم البيت الأبيض للمرة الأخيرة، متوجهًا إلى فلوريدا، حيث أكد في وقت سابق أنه لن يحضر حفل تنصيب بايدن لعدم اعترافه بنتائج الانتخابات.