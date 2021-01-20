النوم سلطان.. غالب أشهر رؤساء أمريكا أثناء حفل تنصيب بايدن

أدى الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن، اليمين الدستورية في مبنى الكابيتول في وقت سابق اليوم، وسافر إلى مقبرة أرلينجتون الوطنية لوضع إكليل من الزهور في قبر الجندي المجهول.

لكن وأثناء حفل التنصيب غلب النوم الرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون.

والتقطت عدسات الكاميرا، كلينتون والنوم يغالبه، في لقطة جلبت تعليقات الأمريكيين على مواقع التواصل الاجتماعي.

وحضر بيل كلينتون الحفل بجانب الرؤساء السابقين، جورج دبليو بوش وباراك أوباما.

وشهد حفل التنصيب تشديدات أمنية بالغة، بينما اقتصر الحضور على ألف شخص فقط.

ودعا في كلمة عقب القسم إلى "الوحدة"، متعهدًا بإلحاق الهزيمة بنزعة الاعتقاد بتفوّق العرق الأبيض وبـ"الإرهاب الداخلي". وأشاد بيوم "أمل" و"انتصار للديمقراطية".

ورفض الرئيس السابق دونالد ترامب حضور مراسم التنصيب،، بينما لم يتمكن الرئيس الأسبق جيمي كارتر البالغ من العمر 96 عاما من الحضور.