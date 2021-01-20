أدى الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن، اليمين الدستورية في مبنى الكابيتول في وقت سابق اليوم، وسافر إلى مقبرة أرلينجتون الوطنية لوضع إكليل من الزهور في قبر الجندي المجهول.
لكن وأثناء حفل التنصيب غلب النوم الرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون.
والتقطت عدسات الكاميرا، كلينتون والنوم يغالبه، في لقطة جلبت تعليقات الأمريكيين على مواقع التواصل الاجتماعي.
وحضر بيل كلينتون الحفل بجانب الرؤساء السابقين، جورج دبليو بوش وباراك أوباما.
وشهد حفل التنصيب تشديدات أمنية بالغة، بينما اقتصر الحضور على ألف شخص فقط.
ودعا في كلمة عقب القسم إلى "الوحدة"، متعهدًا بإلحاق الهزيمة بنزعة الاعتقاد بتفوّق العرق الأبيض وبـ"الإرهاب الداخلي". وأشاد بيوم "أمل" و"انتصار للديمقراطية".
ورفض الرئيس السابق دونالد ترامب حضور مراسم التنصيب،، بينما لم يتمكن الرئيس الأسبق جيمي كارتر البالغ من العمر 96 عاما من الحضور.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر النوم سلطان.. غالب أشهر رؤساء أمريكا أثناء حفل تنصيب بايدن على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.