ماكرون يوجه رسالة إلى بايدن بعد تنصيبه رئيسًا لأمريكا

أعرب الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، اليوم الأربعاء، عن تمنياته بالنجاح للرئيس الأمريكي، جو بايدن، ونائبته كامالا هاريس في مهامهما.

وقال ماكرون عبر حسابه على موقع "تويتر": "أطيب التمنيات إلى جو بايدن وكامالا هاريس في أهم يوم للشعب الأمريكي.. نحن معًا".

وأضاف: "سنكون أقوى لمواجهة التحديات في زمننا. وأقوى لبناء مستقبلنا، وأقوى لحماية كوكبنا.. مرحبًا بعودتكم إلى اتفاق باريس".

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين أمام الجلسة العامة للبرلمان الأوروبي في بروكسل: "هذا الفجر الجديد في أمريكا هو