قادة العالم يهنئون بايدن ونائبته.. وهذا ما طالبوا به

هنأ زعماء العالم والسياسيون والزعماء الدينيون الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن ونائبته كامالا هاريس في سلسلة من الرسائل اليوم.

وكان من أوائل من هنأ بايدن رئيس الوزراء الياباني يوشيهيدي سوجا، ورئيس جمهورية تشيلي سيباستيان بينيرا، كما هنأه الرئيس الكولومبي الفارو أوريبي الذي قال "كل التوفيق للولايات المتحدة وحكومة جو بايدن. الولايات المتحدة: ديمقراطية نموذجية وحليف أساسي" .

كما غرد رئيس المكسيك أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، وتمنى للرئيس المنتخب جو بايدن التوفيق، وقال إن جائحة الفيروس والانتعاش الاقتصادي والهجرة ستكون مجالات رئيسية في العلاقة الثنائية مع الولايات المتحدة.

أضاف لوبيز أيضًا أن على بايدن اتخاذ خطوات لتسوية وضع الهجرة للمكسيكيين العاملين في الولايات المتحدة.

كما غرد بالتهنئة رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، والهندي ناريندرا مودي.

نشر الفاتيكان رسالة البابا فرانسيس إلى الرئيس جو بايدن عقب تنصيبه ، معبرًا عن تمنياته الطيبة وتأكيداته أن يمنحه الله الحكمة والقوة في منصبه.

كما عبرت الأمم المتحدة عن ترحيبها بـ جو بايدن رئيسًا 46 لأمريكا، داعية إياه للتعاون معها بشكل وثيق في قضايا العالم الملحة والتي على رأسها الهجرة والمناخ وكورونا.