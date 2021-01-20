لا شبيه له في تاريخ الرئاسة الأمريكية.. ضاحى خلفان يوجه رسالة لترامب

قال الفريق ضاحي خلفان نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي عبر تغريدة نشرها على موقع التواصل الإجتماعى تويتر رأيه فى دونالد ترامب الرئيس السابق للولايات المتحدة الامريكية .
وعلق ضاحى خلفان قائلًا:"يغادر الآن البيت الأبيض رئيس امريكي لا شبيه له في تاريخ الرئاسة الامريكية من حيث الوفاء بما وعد لناخبيه".
فيما غادر الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، في وقت سابق من اليوم البيت الأبيض للمرة الأخيرة، بدون حضور الحفل.
وتشهد الولايات المتحدة الأمريكية حفل تنصيب جو بايدن، ليصبح الرئيس الـ 46 للولايات المتحدة، وتبدأ مراسم التنصيب الساعة 10:30 صباحًا بالتوقيت المحلي مع أداء بايدن ونائبته كامالا هاريس القسم بحلول الظهيرة.
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