محلل سياسي أمريكي: 1000 شخص فقط شاركوا في تنصيب بايدن

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أحمد جودة - القاهرة - قال إيهاب عباس، المحلل السياسي الأمريكي، إن الجيش الأمريكي حما الولايات المتحدة من حرب أهلية، بسبب الانتخابات الرئاسية.

ونقل عباس خلال مداخلة هاتفية من واشنطن مع الإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج «على مسؤوليتي» المذاع على قناة صدى البلد اليوم الأربعاء، المشهد خلال تنصيب الرئيس 46 للولايات المتحدة جو بايدن، مؤكدًا أن الشعب الأمريكي له الكلمة العليا حاليا.

وأكد أن أمريكا وضعت في اختبار والجيش انتشر لمنع الفوضى، مشيرا إلى أن واشنطن تحولت لثكنة عسكرية انتشر بها نقاط تفتيش للجيش الأمريكي، وكانت في كل موقع خلال مراسم تنصيب بايدن مع عناصر من الحرس الوطني والشرطة.

ولفت عباس إلى أن ما يقرب من 1000 شخص فقط شاركوا في تنصيب بايدن.

وفيما يتعلق سياسات بايدن خلال الفترة المقبلة، توقع المحلل السياسي، أن يتخذ بايدن قرارات بإلغاء أوامر أصدرها ترامب خلال حكمه.

وقال إن توجهات بايدن العدائية ستكون منصبة تجاه روسيا والصين، مقللا في الوقت ذاته من احتمالية أي مواجهة بين واشنطن وبكين قائلا: «بايدن سيتعامل مع بكين باعتبارها من أكبر الاقتصادات بالعالم».

