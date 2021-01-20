نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قناة فضائية وحزب جديد.. أفكار ترامب الجديدة بعد الهزيمة (فيديو) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال الدكتور ماك شرقاوي، المحلل السياسي الأمريكي، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يجهز لإنشاء حزب جديد باسم «الوطنيين».

وتابع شرقاوي خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد عبر سكايب «لا أحد يعلم فحوى الرسالة التي تركها ترامب لبايدن في البيت الأبيض»، مشيرا إلى أن عزوف ترامب عن حضور حفل تنصيب بايدن رسالة قوية مفادها عدم اقتناعه بنتيجة الانتخابات.

وتوقع إطلاق ترامب لمحطة تلفزيونية للتغلب على عزوف وسائل الإعلام عن تغطية أخباره، خاصة في ظل رغبته في الترشح عام 2024، لافتا إلى أن تقييد ترامب من النشر على منصات مواقع التواصل الاجتماعي وصمة عار للديمقراطية الأمريكية.

وأكمل «نستطيع القول أن جو بايدن دخل البيت الأبيض ظهر دبابة».