مستشار حملة "ترامب" يكشف أهم التحديات التي تواجه "بايدن"

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أحمد جودة - القاهرة - قال جابرييل صوما، مستشار حملة الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، إن الولايات المتحدة بلد مؤسسات أكثر منها أفراد، والرئيس جو بايدن حلف اليمين الدستورية اليوم، وأصبح ترامب مواطن أمريكي عادي، ونحن نحترم الشعب الأمريكي، ونأمل لبايدن النجاح في خدمة الشعب الأمريكي والعالم أجمع.

وأضاف "صوما"، خلال حواره عبر "سكايب" مع برنامج "بالورقة والقلم" تقديم الإعلامي نشأت الديهي المذاع عبر فضائية "TEN"، اليوم الأربعاء، أن هناك تحدي كبير يواجه الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن، فيما يتعلق بجائحة كورونا التي تهدد العالم بأسره، إلى جانب التحديات السياسية فيما يتعلق بالصين ومنطقة الشرق الأوسط وإيران ومسألة الصواريخ النووية، ورغبة الرئيس في إجراء مفاوضات مع إيران بشأن الاتفاقية النووية.

وتابع مستشار حملة الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، أن هناك 75 مليون شخص صوتوا لترامب، وأكثر من 80% منهم مؤيدين لترامب، وله قاعدة شعبية تمكنه من تأسيس حزب سياسي حال أراد ذلك، مؤكدًا أن ترامب رفع أكثر من 37 قضية أمام المحاكم وكان يقول أن الانتخابات تم تزويرها، ولكنها دون جدوى، وكان يجب أن يقبل بالأمر الواقع ويقوم بتسليم السلطة بهدوء، مشددًا على أن هناك تجاوزت تمت في العملية الانتخابية، فهناك أموات وأشخاص غير موجودين بالولاية قاموا بالتصويت بالانتخابات، وبعض الأشخاص صوتوا بمكانين، وهذه التجاوزات تمت بسبب كورونا، حيث استغل الحزب الديمقراطي أزمة كورونا وتم إرسال أكثر من 150 مليون بطاقة انتخابية عبر البريد.