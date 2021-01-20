انت الان تتابع تفاصيل خبر نتائج الترم الأول في الكويت بالرقم المدني 2021 والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - أعلنت وزارة التربية بدولة الكويت، عن ظهور نتائج الفصل الترم الأول، للعام الدراسي 2021/2020م، وذلك بعد انتهاء أعمال التصحيح الإلكتروني عن بُعد، للإمتحانات التي تم تأديتها بشكل إلكتروني عبر المنصات التعليمية، ويتسنى لطلاب المرحلتين الابتدائية والمتوسطة التعرف على نتائجهم من إلكترونيًا عبر المواقع المعتمدة رسميًا من قبل الوزارة، من خلال المربع الإلكتروني أو عبر موقع طالب أو موقع الوزارة الرسمي، ونوضح من خلال موقع مصر فايف نتائج الترم الأول في الكويت بالرقم المدني للمرحلتين الابتدائية والاعدادية .

نتائج الترم الأول في الكويت

وكانت وزارة التربية قد أعلنت رفع نتائج الترم الأول في الكويت بالرقم المدني ، وكذلك مدارس التربية الفكرية لصفوف النقل من الصف الأول وحتى الصف الخامس الابتدائي، صفوف المرحلة الابتدائية والمتوسطة والثانوية والمعاهد الدينية، كما أكدت الوزارة أنها قامت برفع نتيجة الثانوية العامة أو الصف الثاني عشر، وأصبحت النتائج متاحة لجميع الطلاب أو أولياء أمورهم .

نتائج الترم الأول في الكويت بالرقم المدني

يستطيع طلاب جميع المراحل بدولة الكويت وكذلك المعاهد الدينية والمكفوفين برقم السجل المدني، من خلال اتباع الخطوات التالية :

الدخول على موقع الطالب .

ظهور الصفحة الرئيسية للبوابة .

ادخال الرقم المدني للطالب أو رقم الجلوس .

ظهور النتيجة بالتفاصيل بعد الضغط على عرض .

نتائج الترم الأول في الكويت عبر المربع الإلكتروني

كما يستطيع الطلاب التعرف على نتائج الفصل الدراسي الأول، للعام الحالي 2021/2020م، وذلك باتباع الخطوات التالية :