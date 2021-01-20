استعلام نتائج الثانوية الصف الثاني عشر بالرقم المدني موقع المربع الإلكتروني 2021

يترقب الطلاب إعلان نتائج الصف الثاني عشر احد صفوف المرحلة الثانوية في الكويت، وتمكين استعلام النتائج من موقع المربع الإلكتروني بالرقم المدني او من موقع طالب، حيث يزداد البحث في الكويت على نتيجة الفصل الدراسي الأول من العام 2020-2021، ومن المتوقع ان يكون استعلام نتائج الصف الثاني عشر بالرقم المدني ورقم الجلوس على موقع وزارة التربية، كما يحدث في كل عام، وهي طريقة تسهل من الحصول على النتيجة من غير الحاجة للذهاب إلى المدارس، أو الخروج من المنزل، في الوقت الذي تنادي فيه السلطات بتوخي الحذر والابتعاد.

موقع وزارة التربية في الكويت

موقع وزارة التربية في الكويت هو البوابة الرسمية لحصول الطلاب وأولياء أمورهم في دورة الكويت على النتائج والشهادات عقب كل فصل دراسي، وستكون نتيجة الصف الثاني عشر على حسب قرارات اللجان المختصة، وعقب انتهاء الامتحانات والرصد للدرجات، من النتائج التي تقدمها الوزارة، وحتى يحين هذا الوقت، يمكن الدخول على موقع المربع الإلكتروني للنتائج ومتابعة وقت فتح الدخول بالرقم المدني، وبجانب هذا الأمر، يمكن الاستعلام عن نتائج الابتدائية والمتوسطة التي بدء ظهورها من اليوم.

نتائج الصف الثاني عشر 2021

أهمية نتائج الصف الثاني عشر 2021 تعود لأنها أخر مرحلة في التعليم قبل الجامعي، وينتظر أولياء الأمور بفارغ الصبر، انتهاء الدراسة والاختبارات النهائية، ثم تقوم الوزارة بتحديد موعد الاستعلام من موقع المربع الإلكتروني، وهي لحظة تنتهي عندها كل الصعاب والمشاكل التي تعرض لها ولي الأمر، وفي ظل ظروف الفيروس “كورونا المستجد”، سيكون لهذا العام الدراسي ظروف خاصة، في طريقة تقييم امتحانات الثانوية العامة، وهي من الأشياء التي ستوضحها الوزارة.

طريقة معرفة نتائج الصف الثاني عسر من الثانوية العامة في الكويت كما هو متبع في الماضي، تعتمد على الدخول بالرقم المدني ورقم الجلوس، وتسجيل تلك البيانات في موقع المربع الإلكتروني لنتائج الطلاب، أو من موقع وزارة التربية الكويتية، ثم البحث وستظهر الشهادة فيه الدرجات النهائية في الفصل الدراسي الأول، والذي اعتمد على نظام التعليم عن بعد، وسنرى قريبا ما سيتم اتخاذه من قرارات حتى يتم الإطلاع على نتائج هذه المرحلة.