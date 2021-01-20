لعبة ببجي موبايل.. مالا تعرفه عن PUBG MOBILE ولماذا أثارت الجدل حولها

تُعرف لعبة ببجي موبايل بأنها أكثر الألعاب انتشارا في الآونة الأخيرة، وقد أثارت الجدل حولها العام الماضي، بعدما قام مصممين اللعبة بزيادة جزء من اللعبة والذي يطلب منك أن تركع لصنم وهذا مخالف للشريعة الإسلامية، ولذلك قامت اللعبة بحذف هذا الجزء وعمل تحديث، وتقدمت باعتذار لكافة مستخدميها، وبرغم من الانتشار المُبهر للعبة إلا أن هناك بعض من المعلومات التي يغفل عنها الكثيرين.

ببجي موبايل

هذه لعبة يمكن استخدامها على الهواتف المحمولة وأجهزة الكمبيوتر، وتم إصدارها بنسختين، نسخة عادية، مع إضافة نسخة لايت للأجهزة الضعيفة، وتعرف بأنها أحد ألعاب البقاء، حيث يدخل 100 شخص في خريطة معينة من خريطة اللعبة، كما يمكنك اللعب بمفردك أو مع فريق متخصص عند بدء اللعبة، لا يملك اللاعبون من نقطة الصفر أي مُعدات تساعدهم وربنا لا يملكون ايضاً أي ملابس، ولكن عليك أن تهبط في منطقة معينة لجمع المعدات والملابس وكل ما تعتقد أنه مفيد من أجل تجهيز نفسك.

من هو مؤسس لعبة بابجي

يعرف Brendan Greene، بأنه مؤسس ومصمم اللعبة، يبلغ عمره حوالي 43 سنة، أيرلندي الجنسية، وقد صنع العديد من الألعاب بملكيته الفكرية التابعة له لكنه فشل غالبًا، ولكن قد لاقت لعبة بابجي انتشارا واسع وحققت له الكثير من المبالغ المالية وشهرة عالية، وبرغم من أن هناك كم هائل من الإعلانات التي تعرض من خلال اللعبة مما يوفر دخل مادي كبير، إلا أن ثروته لم تأتي من ذلك ولكن أتت من شراء الملابس وكافة الأشياء التي تقدمها اللعبة، بالإضافة إلى عملية بيع اللعبة من خلال منصة Steam.

في الختام، لقد عرضنا تعريف مبسط عن ببجي موبايل وسبب إثارتها للجدل والاختلاف عليها في الفترة الأخيرة، مع ذكر المالك الرسمي والمصمم لبابجي موبايل كيف حقق نجاح باهر وثروة طائلة من فكرة ذكية.