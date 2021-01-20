رابط نتائج الصف الثاني عشر الكويت بالرقم المدني وخطوات استعلام النتيجة

نتائج الصف الثاني عشر الكويت وزارة التربية، أصبحت على بعد ساعات قليلة من الظهور، لطلبة الثانوية العامة الكويت بعد انتهاء الفصل الدراسي الأول لعام 2020-2021، والذي شهد معاناة كبيرة للطلبة وأسرهم خاصة أنه صادف أجواء كورونا الذي ضرب العالم أجمع وتسبب في إصابة العديد من الأماكن التعليمية في العالم بالشلل، لذلك فأنه تم اعتماد نتائج طلاب الكويت من قبل وزارة التربية والتعليم الكويتية وذلك من خلال توقيع الوزير عليها، ووفقا لذلك سنوفر لكم خطوات الاستعلام عن نتائج الصف الثاني عشر الكويت 12، وذلك من خلال استعراض المنصة الرسمية وهي موقع طالب باستخدام الرقم المدني للطلاب.

نتائج الصف الثاني عشر الكويت وزارة التربية 2021

واجه طلاب الثانوية العامة بالكويت، مشاكل كبيرة في العام الدراسي الماضي بسبب جائحة كورونا التي أصابت العالم بحالة من الجمود، مثلهم مثل باقي طلاب الدول المحيطة سواء في الوطن العربي أو بالعالم، ولذلك لم تسير العملية الدراسية بالشكل الصحيح وهو ما أعلنت وزارة التربية الكويتية أنها ستراعيه في تصحيح نتائج الثانوية العامة بالكويت، وهو ما جعل الطلاب يطمئنوا على نتائجهم الدراسية بعد هذا العام الصعب.

خطوات الاستعلام عن نتائج الصف الثاني عشر بالرقم المدني

سنعرض لكم خطوات استعلام نتائج الصف الثاني عشر بالكويت بالرقم المدني، وذلك عبر الدخول إلى موقع الوزارة الرسمي وهو المختص بالإعلان عن نتائج الثانوية الكويتية وإليكم الخطوات: