عاجل موعد اختبار الرخصة المهنية للمعلمين 2021 في المملكة العربية السعودية

أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب في المملكة العربية السعودية عن موعد اختبار الرخصة المهنية للمعلمين والمعلمات اللذين لديهم الرغبة في التسجيل في اختبار الرخصة المهنية للمعلمين وذلك من أجل تحسين قدرات ومهارات المعلمين في مهنة التعليم، وتنقسم الاختبارات إلى عدد 2 جزء الجزء الأول اختبار تربوي عام يشترك فيه جميع المعلمين والمعلمات ينقسم إلى ثلاث مجالات وهم، مجال الممارسة المهنية، مجال المعرفة المهنية، ومجال القيم والمسئوليات المهنية، والجزء الثاني اختبار تخصصي يصل عدد التخصصات فيه إلى ثمانية وثلاثون تخصص يشمل مفاهيم التخصص، وسوف تستمر الاختبارات لمدة ثمانية أيام كما أعلنت عنها هيئة تقويم التعليم والتدريب، واليوم من خلال موقع ثقفني سوف نعرفكم على موعد اختبار الرخصة المهنية للمعلمين 2021، فتابعوني لمعرفة التفاصيل .موعد اختبار الرخصة المهنية 2021
أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب السعودية عن مواعيد اختبار الرخصة المهنية للمعلمين والتي من المقرر أن تستمر لمدة تصل إلى ثمانية أيام، وهذا هو الجدول الزمني للفترة الأولي والثانية من الاختبارات :
- سوف تبدأ اختبارات الفترة الأولي من يوم السبت القادم الموافق يوم 23 شهر يناير 2021 ميلاديا .
- سوف تنتهي اختبارات الفترة الثانية من يوم السبت الموافق يوم 30 شهر يناير 2021 ميلاديا .
- سوف تبدأ اختبارات الفترة الثانية في يوم السبت الموافق يوم 20 شهر مارس 2021 ميلاديا، وسوف تستمر الاختبارات لمدة سبعة أيام .
صرحت هيئة تقويم التعليم والتدريب بإن إعادة اختبار رخصة المعلم متاحة للذين لديهم الرغبة في تحسين مستوي الدرجة، وأيضا بالنسبة للأشخاص اللذين لم يجتازوا اختبار الرخصه المهنيه وفقا للخطة السنوية للاختبارات في السعودية، وسوف يتم الإعلان عن نتائج الاختبارات وإصدار الرخصة ، سوف يبدأ من يوم الأحد الموافق 30 شهر مايو 2021 ميلاديا .
الآن قد نكون وصلنا لنهاية هذا المقال الذي قدمنا فيه لكم موعد اختبار الرخصة المهنية للفتره الأولي والثانية بناءا على ما أعلنت عنه هيئة تقويم التعليم والتدريب في المملكة العربية السعودية .
الوسوم
أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب في المملكة العربية السعودية عن موعد اختبار الرخصة المهنية للمعلمين والمعلمات اللذين لديهم الرغبة في التسجيل في اختبار الرخصة المهنية للمعلمين وذلك من أجل تحسين قدرات ومهارات المعلمين في مهنة التعليم، وتنقسم الاختبارات إلى عدد 2 جزء الجزء الأول اختبار تربوي عام يشترك فيه جميع المعلمين والمعلمات ينقسم إلى ثلاث مجالات وهم، مجال الممارسة المهنية، مجال المعرفة المهنية، ومجال القيم والمسئوليات المهنية، والجزء الثاني اختبار تخصصي يصل عدد التخصصات فيه إلى ثمانية وثلاثون تخصص يشمل مفاهيم التخصص، وسوف تستمر الاختبارات لمدة ثمانية أيام كما أعلنت عنها هيئة تقويم التعليم والتدريب، واليوم من خلال موقع ثقفني سوف نعرفكم على موعد اختبار الرخصة المهنية للمعلمين 2021، فتابعوني لمعرفة التفاصيل .موعد اختبار الرخصة المهنية 2021
أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب السعودية عن مواعيد اختبار الرخصة المهنية للمعلمين والتي من المقرر أن تستمر لمدة تصل إلى ثمانية أيام، وهذا هو الجدول الزمني للفترة الأولي والثانية من الاختبارات :
- سوف تبدأ اختبارات الفترة الأولي من يوم السبت القادم الموافق يوم 23 شهر يناير 2021 ميلاديا .
- سوف تنتهي اختبارات الفترة الثانية من يوم السبت الموافق يوم 30 شهر يناير 2021 ميلاديا .
- سوف تبدأ اختبارات الفترة الثانية في يوم السبت الموافق يوم 20 شهر مارس 2021 ميلاديا، وسوف تستمر الاختبارات لمدة سبعة أيام .
صرحت هيئة تقويم التعليم والتدريب بإن إعادة اختبار رخصة المعلم متاحة للذين لديهم الرغبة في تحسين مستوي الدرجة، وأيضا بالنسبة للأشخاص اللذين لم يجتازوا اختبار الرخصه المهنيه وفقا للخطة السنوية للاختبارات في السعودية، وسوف يتم الإعلان عن نتائج الاختبارات وإصدار الرخصة ، سوف يبدأ من يوم الأحد الموافق 30 شهر مايو 2021 ميلاديا .
الآن قد نكون وصلنا لنهاية هذا المقال الذي قدمنا فيه لكم موعد اختبار الرخصة المهنية للفتره الأولي والثانية بناءا على ما أعلنت عنه هيئة تقويم التعليم والتدريب في المملكة العربية السعودية .
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عاجل موعد اختبار الرخصة المهنية للمعلمين 2021 في المملكة العربية السعودية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.