رسمياً.. بايدن رئيساً للولايات المتحدة الأميركية

رسمياً.. بايدن رئيساً للولايات المتحدة الأميركيةأدى جو بايدن اليمين الدستورية خلال حفل تنصيبه بمبنى الكابيتول، ليصبح رسمياً الرئيس السادس والأربعين للولايات المتحدة.

وكانت كامالا هاريس قد أدت اليمين من قبله كأول أميركية تتولى منصب نائبة للرئيس في تاريخ الولايات المتحدة الأميركية.

ووصل بايدن إلى مبنى الكابيتول الأميركي قبيل التنصيب، حيث قام أحد الحرس العسكري بتحية القائد الأعلى للقوات المسلحة عند دخوله المبنى الكبير.

وكان برفقته زوجته جيل بايدن، وتبعه نائبة الرئيس المنتخب كامالا هاريس وزوجها دوج إمهوف.

وصعد الأربعة درجات الكابيتول معا برفقة عضوين من الكونجرس رحبا بهم. وتوقفوا ولوحوا للحشد الضئيل والكاميرات عندما وصلوا إلى أعلى الدرج.

وكتب بايدن (78 عاما) الذي أصبح أكبر رئيس للولايات المتحدة سنًا على تويتر في وقت سابق من اليوم "إنه يوم جديد في الولايات المتحدة".

وسيبقى هذا اليوم مشهودا في الولايات المتحدة خصوصا مع تولي امرأة منصب نائب الرئيس للمرة الأولى في تاريخ أكبر قوة في العالم. وكامالا هاريس (56 عاما) هي أول امرأة سوداء من أصول هندية تتولى هذا المنصب.

ووصلت هاريس برفقة زوجها الاربعاء مع بايدن وزوجته لاداء قسم اليمين.

وحضر نائب الرئيس المنتهي ولايته دونالد ترمب مايك بنس إلى مقر الكونغرس لحضور حفل تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن.

ومع أنه تمنى أخيراً حظاً موفقاً لبايدن في رسالة فيديو، فإن الرئيس دونالد ترمب لم يهنئ أبداً الرئيس المنتخب، وهو أمر غير مسبوق منذ 150 عاماً، ولن يحضر حفل تنصيبه في واشنطن الأربعاء.

كما حضر مراسم التنصيب كلا من باراك أوباما وجورج بوش وبيل كلينتون في الصفوف الأمامية خلال حفل تنصيب الرئيس الديمقراطي وسط انتشار كثيف للقوات الأمنية في العاصمة الفيدرالية.

سيدخل هذا النهار كتب التاريخ في الولايات المتحدة، خصوصاً بسبب وصول امرأة إلى منصب نائب الرئيس للمرة الأولى في تاريخ أكبر قوة في العالم. ستصبح كامالا هاريس (56 عاما) أول امرأة سوداء من أصول هندية تتولى هذا المنصب.