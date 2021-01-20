بايدن يبعث رسالة مشفرة إلى "المبرمجين"

حمل الموقع الإلكتروني المحدث للبيت الأبيض في عهد الرئيس جو بايدن، رسالة مشفرة لمتخصصي التكنولوجيا الأذكياء بما يكفي للعثور عليه.

والرسالة المخبأة في كود HTML على https://www.whitehouse.gov/ عبارة عن دعوة للانضمام إلى الخدمة الرقمية الأميركية ، وهي وحدة تقنية داخل البيت الأبيض.

وجاء في الرسالة: "إذا كنت تقرأ هذا ، فنحن بحاجة إلى مساعدتك في إعادة البناء بشكل أفضل".

وأطلق الرئيس السابق باراك أوباما الخدمة في عام 2014، لتعيين تقنيين للمساعدة في تحديث الخدمات الحكومية.

وعلى سبيل المثال من خلال تحديث نظام الدفع في الرعاية الصحية أو إصلاح ممارسات التوظيف عبر الوكالات الحكومية.

وينضم المتخصصون الفنيون إلى الخدمة الرقمية لمدة عام أو عامين.