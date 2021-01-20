رئيس وزراء كندا يهنئ بايدن على تنصيبه رئيسا

جدة - نرمين السيد - وقال ترودو، بحسب "روسيا اليوم"، إن البلدين "سيواصلان هذه الشراكة بينما نحارب وباء كوفيد -19 العالمى وندعم الانتعاش الاقتصادى المستدام بما هو أفضل للجميع". وأضاف: "سنعمل معا لدفع العمل المناخى والنمو الاقتصادى وتعزيز الشمول والتنوع وخلق وظائف وفرص عمل جيدة للطبقة الوسطى مع المساهمة فى الديمقراطية والسلام والأمن فى الداخل وحول العالم".

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