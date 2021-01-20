بايدن يتعهد بخطوات حازمة فى أول تغريدة بصفته رئيسا

جدة - نرمين السيد - شدد جو بايدن، فى أول تغريدة نشرها على حسابه الرسمى، عقب أدائه اليمين الدستورية رئيسا للولايات المتحدة، على ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة التحديات التى يعانى منها الأمريكيين.





وكتب بايدن فى التغريدة: "لا يوجد لدينا وقت لنضيعه فى ما يتعلق بالأزمات التى نواجهها، ولذلك أتوجه اليوم إلى المكتب البيضاوى لبدء أداء مهامى فورا باتخاذ خطوات حازمة وتقديم مساعدات عاجلة إلى العوائل الأمريكية". وأدى "بايدن" فى مقر الكونجرس الأمريكى قبل قليل اليمين الدستورية الرئيس الـ46 للولايات المتحدة بغياب الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب.

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