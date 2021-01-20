ماكرون يهنئ بايدن ويرحب بعودة واشنطن إلى اتفاق باريس

جدة - نرمين السيد - وكتب "ماكرون" على "تويتر": "أرحب بعودة الولايات المتحدة إلى اتفاقية باريس للمناخ: أهلا بكم من جديد!". وأضاف: "جميعا سنكون قادرين على مواجهة تحديات عصرنا بنجاح.. معا سنتمكن من تغيير الوضع المناخى بالعمل من أجل كوكبنا". وجرت فى العاصمة الأمريكية واشنطن اليوم الأربعاء مراسم تنصيب جو بايدن الرئيس الـ46 للولايات المتحدة.

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