إنفو جراف.. رسائل بايدن فى خطاب التنصيب

جدة - نرمين السيد - ويرصد الإنفوجراف التالى أهم رسائل بايدن فى خطاب التنصيب: وأقسم بايدن، اليمين الدستورية، ليكون الرئيس رقم 46 للولايات المتحدة الأمريكية، فى حضور عدد من الرؤساء السابقين، ونائب الرئيس المنتهية ولايته.

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