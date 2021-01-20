على رأسها الخارجية والاستخبارات.. بايدن يعين القائمين بأعمال الوزارات

أعلن البيت الأبيض، اليوم الأربعاء، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، عين عددًا من القائمين بأعمال الوزارات الرئيسية والمؤسسات الفيدرالية.

وعين بايدن، مونتي ويلكينسون قائمًا بأعمال وزير العدل، ودان سميث قائمًا بأعمال وزير الخارجية.

كما عين أندي بوكول قائمًا بأعمال وزير الخزانة، وديفد نوركويست قائمًا بأعمال وزير الدفاع.

وأكد الرئيس الأمريكي، تعيين ديفيد كوهين قائمًا بأعمال مدير وكالة المخابرات المركزية، وديفد بيكوسكي قائمًا بأعمال وزير الأمن الداخلي.

وقال البيت الأبيض، إن الرئيس بايدن عين لورا شياو قائمةً بأعمال مدير الاستخبارات الوطنية، كما عين ريتش ميلز قائمًا بأعمال المبعوث الأمريكي لدى الأمم المتحدة.

وأدى بايدن الدستورية، اليمين الدستورية أمام رئيس المحكمة العليا جون روبرتس، ليكون بذلك الرئيس الـ46 للولايات المتحدة بشكل رسمي.

ونشر بايدن أول تغريدة عبر حسابه الرئاسي الجديد، على موقع تويتر عقب أدائه اليمين الدستورية أمام الكونجرس، وقال فيها: "لا يوجد وقت نضيعه لمعالجة الأزمات التي نواجهها".

وأضاف "لهذا أتوجه إلى المكتب البيضاوي للعمل بشكل صحيح من أجل تقديم إجراءات جريئة وإغاثة فورية للعائلات الأمريكية".