الرئيس الفلسطيني في رسالة لـ بايدن: مستعدون لعملية سلام شاملة

وجّه الرئيس الفلسطيني محمود عباس، تهنئة، اليوم الأربعاء، للرئيس الأمريكي، جو بايدن، بمناسبة تنصيبه رئيسًا للولايات المتحدة الأمريكية، ونائبته كاميلا هاريس، متمنياً لهما النجاح في مواجهة التحديات الكبرى.
ووفقًا لوكالة الأنباء الفلسطينية، قال عباس: "إننا نتطلع للعمل سويًا من أجل السلام والاستقرار في المنطقة والعالم".
وأكد الرئيس استعداده لعملية سلام شاملة وعادلة تحقق أمنيات الشعب الفلسطيني بالحرية والاستقلال.
وأدى بايدن اليوم الأربعاء، اليمين الدستورية أمام رئيس المحكمة العليا جون روبرتس، ليكون بذلك الرئيس الـ46 للولايات المتحدة بشكل رسمي.
وكان "بايدن نشر أول تغريدة عبر حسابه الرئاسي الجديد، على موقع تويتر عقب أدائه اليمين الدستورية أمام الكونجرس، وقال فيها: "لا يوجد وقت نضيعه لمعالجة الأزمات التي نواجهها".
وأضاف "لهذا أتوجه إلى المكتب البيضاوي للعمل بشكل صحيح من أجل تقديم إجراءات جريئة وإغاثة فورية للعائلات الأمريكية".
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