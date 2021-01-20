شاهد.. مشاجرة عنيفة بأحد شوارع السعودية تثير ضجة على مواقع التواصل

وقعت مشاجرة عنيفة بأحد شوارع المملكة العربية السعودية اليوم، وأثارت ضجة كبيرة في أوساط النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي. كما تداولت مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لمشاجرة بين مجموعة من الشباب في أحد شوارع المملكة. وبين الفيديو مجموعة من الشباب بأعمار مختلفة وهم يتضاربون فيما بينهم في مشهد مليء بالعنف والقسوة . فيما حاول بعض المارة إنهاء المضاربة لكن دون جدوى، وسط استنكار رواد مواقع التواصل للواقعة.

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