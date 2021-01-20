يتجاوز عددهم 100 ألف.. إجراء كويتي عاجل بشأن الوافدين

تواصل دولة الكويت ملاحقتها للمخالفين من المقيمين لديها بشأن الإقامة في البلاد حيث بينت صحيفة القبس الكويتية، نقلاً عن مصادر أمنية مطلعة أن مهلة مخالفي قانون الإقامة الخاصة بالمخالفين من تاريخ 1 يناير 2020، وما قبل ذلك التاريخ تنتهي بنهاية يناير الجاري، ولن يتم تمديدها مرة أخرى.
وأشارت الصحيفة الكويتية بحسب مصدرها المطلعة التي لم تسمها إلى أنه تم التنسيق بين القطاعات الأمنية المختلفة، وذلك لانطلاق أكبر حملة أمنية عقب انتهاء مهلة يناير الجاري، من أجل ضبط المخالفين الذين رفضوا الاستفادة من المهلة، التي امتدت لشهرين متتاليين.
وألمحت الصحيفة إلى أن التجربة أثبتت أن هؤلاء المخالفين لا نية لديهم لتعديل أوضاعهم، الأمر الذي يتطلب شن عدة حملات أمنية لضبطهم جميعًا، وإبعادهم عن البلاد.
وأعلنت المصادر أن مخالفي الإقامة الذين تنطبق عليهم شروط المهلة يفوق عددهم الـ 100 ألف مخالف، لافتة إلى أن عدد المستفيدين منذ بدء المهلة وحتى أمس لم يتجاوز الـ 5 آلاف مخالف، وهو عكس ما كان متوقعًا من إطلاقها تمامًا.
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