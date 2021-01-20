بايدن يصل قبر الجندي المجهول مع 3 رؤساء.. وهذا ما يحدث في البيت الأبيض الآن

وصل الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن ونائبته كامالا هاريس إلى قبر الجندي المجهول لوضع أكاليل الزهور.

وانضم إلى بايدن ثلاثة رؤساء سابقين هم، باراك أوباما وجورج دبليو بوش وبيل كلينتون ، وذلك في حفل وضع أكاليل الزهور في قبر الجندي المجهول في مقبرة أرلينجتون الوطنية.

كما تحضر الحفل السيدات الأوائل السابقات ميشيل أوباما ولورا بوش وهيلاري كلينتون.

وقبل وصول الرئيس جو بايدن إلى البيت الأبيض ، وصل بعض أعضاء فريقه بالفعل إلى الجناح الغربي وبدأوا في تفريغ أمتعتهم.

قالت مصادر لشبكة CNN "إنهم وصلوا بعد لحظات من أداء بايدن اليمين".

تم استبدال ممر في الجناح الغربي مليء بالصور المؤطرة لإدارة ترامب بسرعة بصور ذات إطار ذهبي لبايدن و صور للسيدة الأولى.

وشوهد مساعدون من قسم تكنولوجيا المعلومات وهم يزيلون لوحات المفاتيح من كل مكتب ويستبدلونها بلوحة مفاتيح جديدة، إلى جانب الشاشات ومحطات الإرسال.