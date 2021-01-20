إيفانكا ترامب تبكي رحيل والدها من البيت الأبيض

سلطت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، اليوم الأربعاء، الضوء على خطاب الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، الذي ألقاه في قاعدة أندروز الجوية عقب مغادرته البيت الأبيض.

وقالت الصحيفة، إن الخطاب جعل أبناءه يجهشون بالبكاء، فيما كانت تحاول ابنته الكبرى، إيفانكا ترامب، التماسك حتى بكت هي الأخرى.

ووقفت إيفانكا برفقة زوجها، جاريد كوشنر، وأطفالها وأشقائها، إيريك، ودونالد جونيور، وتيفاني، الذين كانوا يحاولون الحفاظ على تماسكهم خلال وداعهم العاطفي لوالدهم.

وأكدت إيفانكا في وقت سابق، أنها ستغادر هي وأسرتها العاصمة واشنطن وأعربت خلال التغريدة عن امتنانها وسعادتها طوال فترة عملها كمستشارة للرئيس.

وتمنت إيفانكا للرئيس الجديد جو بايدن وزوجته جيل بايدن والنائبة كامالا هاريس بأن يحظوا بالقوة والحكمة والشجاعة وتوجهت بالتحية لكل المسؤولين والضباط والقضاة الذين يسخرون حياتهم لخدمة الشعب الأمريكي.