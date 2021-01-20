الجيش الليبي يهدد بإسقاط أي طائرة أجنبية

أعلنت القيادة العامة للجيش الوطني الليبي، اليوم الأربعاء، عن رصد محاولة دخول طائرات أجنبية للأجواء الليبية دون إذن مسبق من الجهات المختصة.
وحذرت القيادة العامة، في بيان اليوم الأربعاء، من أي محاولة لانتهاك سيادة الأراضي الليبية سواء عبر اختراق المياه الإقليمية أو الحدود البرية للدولة أو الأجواء الوطنية.
ولفتت إلى أنه من خلال متابعة أعمال وحدات الرصد والإنذار، تم رصد محاولة دخول طائرات أجنبية للأجواء الليبية دون تنسيق أو إذن مسبق من جهات الاختصاص الليبية المناط بها مهمة وضع الترتيبات اللازمة لعبور الطائرات للأجواء الليبية عبر الخطوط المعروفة دوليا أو الطيران الاستثنائي والذي قد يكون طيران عسكري في مهام محددة أو عبور للأجواء الليبية.
وأكدت أنه في حال أي اختراق ستتعرض هذه الطائرات لخطر الاعتراض والتدمير من قبل وسائط الدفاع الجوي العربي الليبي.
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