أرسل ولي العهد البحريني ورئيس مجلس الوزراء الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، برقية تهنئة إلى الرئيس الأمريكي جو بايدن في أعقاب تنصيبه رئيسا للبلاد.
وأعرب ولي العهد البحريني في برقيته عن تمنياته بموفور الصحة والسعادة والتوفيق والسداد لبايدن في مهامه الرئاسية، وقيادة الشعب الأمريكي نحو المزيد من التقدم والرقي والإزدهار.
وأشار ولي العهد البحريني الي العلاقات التاريخية والشركة الوثيقة التي تمتد لأكثر من 120 عاما التي تجمع البلدين الصديقين مؤكدا أن تلك العلاقات تقوم على أسس متينة ودعائم قوية، و صداقة قوية، وتقدير متبادل.
كما تطلع المسؤول البحريني رفيع المستوي الي مواصلة العمل على تعزيز العلاقات الاستراتيجية بين بلاده والولايات المتحدة الأمريكية ، وتطوير التعاون والتنسيق، بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين على كافة الأصعدة.
كما بعث ولي العهد رئيس مجلس الوزراء برقية تهنئة مماثلة إلى كامالا هاريس بمناسبة تنصيبها نائبة رئيس الولايات المتحدة الأمريكية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ولي عهد البحرين يبعث برسالة إلى بايدن ونائبته على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.